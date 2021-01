Doch selbst ohne den offensivfreudigen Flügelspieler soll für die "Veilchen" Zählbares an der Bremer Brücke herausspringen. "Wir müssen von der Mentalität her alles in die Waagschale werden, um punkten zu können", sagte Schuster vor dem letzten Spiel der Hinrunde. Für diese zog Aues Fußballlehrer ein insgesamt positives Fazit: "Mit 22 Punkten aus 16 Spielen haben wir bisher ein gutes Fundament gelegt." Drei weitere Punkte in Osnabrück würden die Bewertung der ersten Halbserie "von einer ordentlichen zu einer guten bis sehr guten" steigern, schmunzelte Schuster und hob vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit und Homogenität seiner Truppe hervor.

Nicht selten hatten Aues Florian Krüger und Co. in dieser Saison Grund zum Jubeln. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag