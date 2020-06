"Wir müssen akzeptieren, dass aktuell noch nicht alles funktioniert. Jeder zusätzliche Trainings- und Spieltag hilft uns", wies Dynamo-Trainer Markus Kauczinski nach der Hannover-Pleite sogleich den Weg in die Zukunft. Tatsächlich können die Dresdner in den kommenden Tagen kaum etwas anderes tun, als Fußball zu spielen - bis zum 21. Juni stehen sechs Spiele innerhalb von 15 Tagen auf dem Programm.

Die Frage ist wohl eher, ob die ohnehin schon lädierte Truppe dieses Mammutprogramm durchhalten kann. Am Mittwoch verletzte sich mit Dzenis Burnic ein weiterer Spieler, der Mittelfeldmann erlitt einen Bänderriss im Sprunggelenk und fällt für den Rest der Saison aus. Baris Atik, Max Kulke, Justin Löwe, Marco Hartmann, Ondrej Petrak und Josef Husbauer standen in Hannover gar nicht erst zur Verfügung und zwangen Markus Kauczinski zu insgesamt sieben Startelf-Wechseln im Vergleich zum vorherigen Spiel gegen Stuttgart. So kann natürlich auch keine Sicherheit im Team entstehen.

Und so ließen sich die Dresdner in Hannover schon in der ersten Halbzeit komplett vermöbeln, kassierten aufgrund von - das können Sie wörtlich verstehen - unzureichender Deckung bereits vor der Pause drei Wirkungstreffer und konnten froh sein, dass sich Hannover nach dem Seitenwechsel mit einem einfachen Punktsieg begnügte. "Es war eine verdiente Niederlage aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir viele Bälle verloren haben und Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu kommen", analysierte Kauczinski.