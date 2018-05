Dresden hat es als Tabellen-13. auch selbst in der Hand, benötigt in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Neuhaus' Ex-Club Union Berlin nur einen Punkt, um sich zu retten. "In so einem Spiel, bei dem es um die Zukunft des Vereins geht, braucht man keine zusätzliche Motivation. Wer das braucht, ist fehl am Platz", sagte Neuhaus.