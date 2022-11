Trotz aller Wut ist der FCM gut beraten, die Fehlentscheidung aus den Köpfen zu bekommen. Das weiß auch Titz. "Wir waren gut drin im Spiel, das müssen wir mitnehmen." Er erwartet einen spielstarken Gegner, dessen Leistungsfähigkeit und Tabellenplatz nicht zusammenpassen, so Titz. Allerdings ist Magdeburg seit einigen Wochen in guter Verfassung – vor allem auswärts. Der FCM siegte zunächst beim Hamburger SV und jüngst in Nürnberg, schlug auf Reisen also zweimal in Folge Traditionsklubs, die eigentlich hoch ambitioniert in die Saison gegangen waren – wie ja auch die Arminia. Nun strebt der 1. FCM einen Rekord an, drei Gastspiele hintereinander gewann der Verein in der 2. Bundesliga noch nie.