Zum Saisonfinale empfängt der 1. FC Magdeburg am Sonntag (15.30 Uhr im Ticker und live hören in der SpiO-App) den DSC Arminia Bielefeld. Die Gäste müssen im Kampf um den Klassenerhalt noch zittern. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass die Saison für Bielefeld in die Verlängerung geht.

Momentan liegt der Bundesliga-Absteiger auf dem Relegationsplatz, die Gefahr des direkten Abstiegs ist nur noch von sehr theoretischer Natur. Die Ostwestfalen haben auf Jahn Regensburg drei Punkte Vorsprung und die um 15 Treffer bessere Tordifferenz. Um sicher nicht abzusteigen, muss in Magdeburg ein Sieg her. Gleichzeitig dürfen aber weder der 1. FC Nürnberg (in Paderborn) noch Eintracht Braunschweig (in Rostock) ihre Spiele gewinnen.