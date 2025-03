Als Zweitliga-Vierter hat Magdeburg drei Punkte Rückstand auf den HSV. Im Hinspiel verlor der FCM im Volksparkstadion 1:3 . Da ist also noch eine Rechnung offen für Müller und den FCM. Zumal Müller in Hamburg einen seiner nur neun Zweitliga-Einsätze in dieser Saison bestritt, nach nur einer Halbzeit ausgewechselt wurde und danach drei Spiele auf der Bank saß.

"Die Hinrunde war schwierig für mich", bekennt Müller, der auch mit seinen 30 Jahren und wenig Einsätzen in dieser Saison seine Zukunft beim FCM sieht: "Ich hoffe, dass es hier noch ein paar Jahre weitergeht." Zuletzt kam er immerhin dreimal in Folge zum Einsatz. Und am Freitag will er helfen, die neue Magdeburger Heimstärke mit zuletzt zwei Heimsiegen in Serie fortzusetzen. Denn: "Wir wollen so lange wie möglich da oben mitspielen und schauen, wofür es am Ende reicht."