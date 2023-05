Bei einem Sieg oder einem Remis kann gefeiert werden. Bei einer Heimniederlage müsste das Titz-Team abwarten, wie sich Arminia Bielefeld am Sonnabend (13:00 Uhr) auf dem Kaiserslauterer Betzenberg schlägt. Angesichts von neun Zählern Vorsprung des FCM müssten die Ostwestfalen schon gewinnen, um Magdeburgs Feier am Wochenende zu verhindern.

Die aktuelle Form spricht am Freitag für die Sachsen-Anhalter, die zuletzt gegen die Spitzenteams Hamburg und Heidenheim vier Punkte einfuhren. Allerdings fällt mit Dominik Reimann der Stammkeeper mit einer Schambeinentzündung aus. Christian Titz erklärte auf der Pressekonferenz: "Er hat schon seit geraumen Wochen Problem, konnte sich nach dem Spiel in Heidenheim nicht mehr gut bewegen und nicht trainieren. Er spielt eine sehr gute Runde. Wir hoffen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt." Sein Vertreter heißt Tim Boss: "Auf ihn ist Verlass, er bringt fußballerisch eine hohe Qualität mit."

"Auf alle Fälle", so Titz, wieder in den Kader zurückkehren wird mit Moritz Kwarteng der beste Torschütze. Er fehlte in Heidenheim. Bei Cristiano Piccini, der an der Hand operiert worden war, fällt die Entscheidung am Freitag: "Er konnte gut trainieren", berichtet Titz. Piccini traf beim 2:1 in der Hinrunde doppelt.