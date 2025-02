Das 0:4 aus dem Hinspiel spielt in Nürnberg dagegen durchaus noch eine Rolle. So hat es Klose in seinem Team wahrgenommen: "Ich habe den ein oder anderen Spielern gehört, dass da was hängen geblieben ist", so der 46-Jährige, der seit dieser Saison Coach der Franken ist. "Wir wissen, dass wir viel besser spielen können. Bei mir ist schon durchgesickert, dass das wurmt."