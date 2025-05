Düsseldorf noch mit Aufstiegschancen

Im Gegensatz zu Magdeburg kann sich Düsseldorf noch Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen. Aktuell liegt die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune punktgleich (53 Punkte) mit dem 1. FC Kaiserslautern auf Rang fünf. Sollten Paderborn und Elversberg (beide 55 Punkte) patzen, könnte die Fortuna der lachende Dritte sein und "nochmal den Joker Relegation kriegen", wie es Thioune formuliert.

Wenig verwunderlich erwartet Titz einen "hochmotivierten" Gegner: "Für sie kann noch vieles gehen. Sie werden alles in die Waagschale werfen. Wir werden aber dagegenhalten." Das hat bereits im Hinspiel hervorragend funktioniert, als der FCM einen furiosen 5:2-Auswärtserfolg einfuhr. Mit einem neuerlichen Sieg könnte der FCM in der Abschlusstabelle am Gegner vorbeiziehen. Im Idealfall winkt Platz fünf in der Endabrechnung. Ein "erstrebenswertes Ziel", so Titz: "Wir wollen im oberen Tabellendrittel bleiben."

Bildrechte: IMAGO / Beautiful Sports

Magdeburgs Kampf um TV-Gelder

Das hat auch finanzielle Gründe. Denn jeder höhere Tabellenplatz ist mit Blick auf die Verteilung der TV-Gelder viel wert. Zwischen Platz neun, auf den der FCM im Worst Case noch zurückfallen könnte, und Platz fünf kann es schnell eine sechsstellige Summe Unterschied sein.

Geld, auf das der FCM in Zukunft angewiesen ist. Schließlich bewegt sich der Verein mit Blick auf den Etat nach wie vor im letzten Drittel der Liga, wie Sportchef Otmar Schork erst zu Wochenbeginn im Interview mit SPORT IM OSTEN betonte. Eine Niederlage am Sonntag könnte also nicht nur auf die Stimmung sondern auch aufs Portemonnaie drücken.

FCM-Spieler werden verabschiedet