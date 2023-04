27.050 Karten sind für den Zweitliga-Knüller am Samstag (13 Uhr im Ticker und live hören in der SpiO-App) zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem Hamburger SV verkauft. Damit meldet der FCM: ausverkauft! Das gab es noch nie in der MDCC-Arena und bedeutet einen neuen Zuschauerrekord.

"Es ist ein toller Rahmen für so ein Spiel", sagte Magdeburgs Cheftrainer Christian Titz, der am Donnerstag (27.04.2023) von "einer außergewöhnliche Atmosphäre" sprach. Und das liegt nicht nur an den FCM-Fans. In der Region leben viele Anhänger des Hamburger SV, entsprechend schnell war das Gäste-Kontingent (2900 Karten) weg. Das Spiel ist ein Zuschauermagnet und noch dazu brisant: Magdeburg hat den Klassenerhalt vor Augen, der HSV ist nach dem 4:3 gegen den Stadtrivalen am vergangenen Freitag Dritter und will den 1. FC Heidenheim vom direkten Aufstiegsplatz verdrängen.