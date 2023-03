FCM-Sportchef Otmar Schork hat mit ihm von 2013 bis 2016 in Sandhausen zusammengearbeitet. Auch Trainer Christian Titz kennt ihn: "Hansa hat schon vor dem Trainerwechsel kompakt gestanden, sie waren sehr zweikampfstark, setzten auf Umschaltspiel und strahlten bei Standards eine hohe Gefahr ausstrahlen, das wird auch bei Alois Schwartz eine Rolle spielen". Schwartz selbst mochte auf der Pressekonferenz nicht so viel verraten: "Wir wollen es einfach halten", deutete er aber zumindest eine Taktik an. Rostock hat in dieser Saison Probleme mit dem Torabschluss, die Defensive gilt aber bislang nicht als Problem. Auch wenn das jüngste 2:5 gegen Düsseldorf eine andere Sprache spricht.

Otmar Schork (li.) und Alois Schwartz 2015 beim damaligen Zweitligisten SV Sandhausen. Bildrechte: imago images/Fotostand