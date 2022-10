Dabei soll wieder Cristiano Piccini mithelfen. Zusammen mit Silas Gnaka verteidigte der Italiener beim 3:2 in Hamburg bärenstark in der Innenverteidigung. Das neu verpflichtete Duo harmoniert immer besser und könnte die schwächste Defensive der Liga endlich stabilisieren. Titz lobte die Entwicklung von Piccini. "Man sieht, dass er immer fitter wird. Jetzt merkt man es an der Art, wie er spielt, wie die Läufe nach vorne immer intensiver werden. Ein Spieler, der uns gut tut mit seiner Geschwindigkeit und seiner Kompromisslosigkeit in der Abwehr." Mit Piccini, dreifacher italienischer Nationalspieler, holte Magdeburg im Schnitt knapp doppelt so viele Punkte (1,5 pro Spiel) wie ohne ihn (0,8).