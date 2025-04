Doch besonders wichtig sei es – ganz im Gegensatz zur Partie in Schwaben – von Beginn an voll auf dem Platz zu sein und die "normale Tagesform" zu zeigen. Gegen Regensburg gelte es, das Spiel aktiv zu bestreiten und sich auf "Dinge vorzubereiten, die wir beeinflussen können." Und so möglichst den vierten Heimsieg aus den letzten fünf Partien in Magdeburg zu holen, gegen einen Gegner, der auf fremdem Platz ein mageres Pünktchen erspielt hat. Sollte es damit nichts werden, droht der Fall auf Rang sieben in der Tabelle und ein Erwachen aus allen Träumen von der Bundesliga.