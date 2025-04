Nach der Partie am vergangenen Freitag bei Hertha BSC (1:1) sagte FCM-Trainer Christian Titz, dass "ein Punkt in dieser Liga nicht zu wenig ist" – auch wenn sich das Unentschieden wie eine Niederlage anfühle. Und er sollte Recht behalten, schließlich punktete die Konkurrenz im Aufstiegsrennen am Wochenende auch kaum dreifach und Magdeburg verweilt weiter auf dem Relegationsrang. "Das war nichts Ungewöhnliches für mich", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz am Mittwoch (30. April). "Weil die Liga einfach so eng ist. Und ich habe es Ihnen gesagt: an den letzten sechs Spieltagen werden so viele Dinge passieren, die du eh nie vorher auf dem Schirm haben kannst."