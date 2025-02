Die bittere 1:3-Niederlage beim Karlsruher SC ist abgehakt - der Blick nach vorn gerichtet: Am Sonntag will der 1. FC Magdeburg an den ersten Heimsieg gegen Köln (3:0) anknüpfen und den nächsten Dreier vor heimischer Kulisse gegen Darmstadt 98 perfekt machen. Chefcoach Christian Titz, der in der Partie auf Spielmacher Baris Atik (Gelb-Rot-Sperre) auskommen muss, erwartet eine knifflige Aufgabe: "Darmstadt hat sich mit dem Trainerwechsel enorm im Ballbesitz verändert und hat in der vordersten Reihe zwei großgewachsene, torgefährliche Spieler. Auch bei Standards sind sie sehr gefährlich." Nachdem der FCM zuletzt immer wieder unnötige Gegentore kassierte, fordert der Coach vor allem in der Abwehr eine Steigerung. "Es geht darum, dass Zentrum zu schließen. Wir wollen wieder das andere Gesicht zeigen mit dieser Konsequenz in der Verteidigung - vor allem in der Box."