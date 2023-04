Nach den verschenkten Punkten in Regensburg (2:2) muss sich der 1. FC Magdeburg am Sonnabend (15. April) einem schwer angeschlagenen Gegner widmen. Mit dem SV Sandhausen stellt sich das Zweitliga-Schlusslicht in der MDCC-Arena vor. Eine ganz gefährliche Aufgabe für die Mannschaft von Christian Titz, denn die Kurpfälzer haben so gut wie nichts mehr zu verlieren. Und das könnte ungeahnte Kräfte freisetzen.