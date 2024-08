Gegen Nürnberg wird der Franzose allerdings noch "keine Option" sein, erklärte Cheftrainer Christian Titz auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag (29. August). Loric hatte zuvor das erste Mal mit der Mannschaft trainiert, bräuchte aber noch Eingewöhnungszeit. Die soll er im Anschluss an die Partie in Nürnberg im Rahmen der Länderspielpause bekommen, in die der FCM im Idealfall mit den Punkten sechs, sieben und acht gehen will.