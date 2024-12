Zuletzt gewann Düsseldorf fünf Spiele in Serie gegen Magdeburg. Titz‘ persönliche Bilanz gegen Fortuna-Coach Thioune: Vier Spiele, vier Niederlagen. Dennoch fährt der FCM durchaus selbstbewusst von der Elbe an den Rhein: "Wir gehen es so an, dass wir den Gegner gut bespielen können, dass wir sie gut anlaufen können."