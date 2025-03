Das Wort Angstgegner nahm FCM-Trainer Christian Titz auf der Pressekonferenz am Donnerstag zwar nicht in den Mund, dass die Bilanz gegen die Niedersachsen mehr als ausbaufähig ist, dürfte aber auch ihm bewusst sein. Gegen kein anderes Team verlor Magdeburg in der 2. Bundesliga so häufig. Vier der bisherigen fünf Spiele gewann Hannover, die letzten beiden jeweils deutlich mit 0:3. Die Torbilanz liest sich mit 2:13 aus FCM-Sicht ebenfalls verheerend.