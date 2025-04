Als Titz darauf angesprochen wird, muss er schmunzeln. "Ich würde mich freuen, wenn die Prognosen zutreffen, aber wir bleiben bei uns und stellen so auf, wie wir es am sinnvollsten erachten." Sinnvoll ist aus Sicht von Titz auf jeden Fall die Rückkehr von Baris Atik in die Startelf. Der Unterschiedsspieler fehlte beim 3:0-Sieg zuletzt gegen Jahn Regensburg gelbgesperrt. "Bei Baris stellt sich nicht die Frage. Er ist für uns ein so wichtiger Spieler, der die Jungs vor allem gut mitnimmt", so der FCM-Trainer.