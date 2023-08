Am Sonntag (20. August, 13:30 live im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) trifft der 1. FC Magdeburg auf den Vorjahresachten Holstein Kiel. Die Norddeutschen sind perfekt in die neue Saison gestartet, haben beide Partien in der 2. Bundesliga gewonnen. Doch der FCM muss sich nicht verstecken, ist nach drei Pflichtspielen noch ungeschlagen