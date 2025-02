Titz zeigt sich zudem erfreut über den angekündigten Wetterumschwung am Wochenende. "Ich persönlich freue mich darauf, an der Seitenlinie zu stehen – es wird fast 20 Grad wärmer als derzeit." Noch wichtiger sei jedoch, dass die Bedingungen "zum Fußballspielen und für unseren Trainingsrhythmus besser sind, weil wir wieder auf unseren Trainingsplatz gehen können." Aufgrund der fehlenden Rasenheizung mussten die Magdeburger in den vergangenen Wochen teilweise in der Halle trainieren – eine alles andere als optimale Vorbereitung, die zudem das Verletzungsrisiko erhöht.