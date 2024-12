Auswärts hui, zuhause pfui: Der 1. FC Magdeburg tut sich in dieser Saison vor heimischer Kulisse sehr schwer, in der Fremde läuft es dagegen für den Fußball-Zweitligisten glänzend. Da trifft es sich scheinbar gut, dass die Elbestädter am Wochenende wieder eine Reise absolvieren: Am Samstagabend wartet Aufsteiger Preußen Münster auf das Team von Christian Titz. Anstoß ist um 20:30 Uhr (Audiostream und Ticker).