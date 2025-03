Ruhende Bälle gehören zu den großen Stärken der Franken: 17 Tore erzielte das Team nach Standardsituationen – ligaweit Bestwert. Das hebt auch FCM-Coach Christian Titz deutlich hervor: "In den Standardsituationen sind sie die Nummer eins in der Liga. Nicht nur die hohen Bälle, die sie reinschlagen, sondern auch die flachen und kurzen. Da sind sie sehr variantenreich."

Zum Glück ist der FCM in dieser Saison tief besetzt, sonst müsste sich Titz vor dem Duell am Samstag ernsthafte Sorgen um die Personalsituation machen. "Verletzungen gehören zum Fußball dazu", weiß auch der Trainer. "Deshalb haben wir in der Winterpause nochmal nachgelegt." Neben den Langzeitverletzten Herbert Bockhorn und Emir Kuhinja (jeweils Kreuzbandriss) werden auch Mohammed El Hankouri (Leistenprobleme) und Jean Hugonet (Oberschenkelverletzung) sicher fehlen. Daniel Heber, der sich eine Kapselverletzung am Zeh zugezogen hat, ist fraglich. Zudem wird Marcus Mathisen nach seiner zehnten Gelben Karte nicht mit nach Franken reisen.