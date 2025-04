Und sowieso "haben wir im Hinspiel erlebt, wie schwierig sie zu bespielen sind", erinnerte er. Beim 0:0 daheim Anfang November 2024 hatte sich der FCM an den "Spatzen" die Zähne ausgebissen. An der Grundkonstellation der Ulmer Mannschaft habe sich laut Titz auch durch den erst vor vier Wochen vollzogenen Wechsel an der Seitenlinie von Aufstiegscoach Tomas Wörle hin zum vorherigen Nachwuchstrainer Robert Lechleiter wenig geändert.

Doch egal mit welchem Ansatz der SSV in die Partie vor gut 15.500 Zuschauern im Donaustadion gehen wird – Christian Titz bevorzugt bekanntermaßen die eigene Initiative seiner Mannschaft statt die Reaktion auf den Gegner: "Ich wünsche mir, dass wir so reinkommen wie zuletzt gegen Kaiserslautern. Wir wollen Druck machen und Stress in der Endzone erzeugen."



Fest steht aber auch: Aus Magdeburger Sicht nicht dazu beitragen können – neben den bekannten Langzeitausfällen – nun noch Außenverteidiger Samuel Loric (Adduktoren) und Angreifer Alexander Ahl-Holmström, der sich im Training eine Muskelblessur im Oberschenkel zugezogen hat. Durch Ahl-Holmströms Fehlen rückt Topscorer Martijn Kaars aus dem offensiven Mittelfeld wieder in die Angriffsspitze.