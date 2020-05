Männel von Sperre überrascht

"Ärgerlich ist das Timing, da wir jetzt in einem Heimspiel die Chance haben, die 40-Punkte-Marke zu durchbrechen. Ich werde die Jungs natürlich voll unterstützen", sagte Männel der "Chemnitzer Morgenpost" am Sonntag. Als Schiedsrichter Dr. Felix Brych den Auer Schlussmann wegen Zeitspiels verwarnte, war sich Männel der Tragweite zunächst noch nicht bewusst. "Ehrlich gesagt, hatte ich das Thema Gelb-Sperre in dem Moment gar nicht auf dem Schirm. Erst hinterher kamen die anderen auf mich zu und haben gefragt, ob das jetzt meine Fünfte war", meinte Männel. Männel entschärfte am Freitag in Nürnberg unter anderem einen Elfmeter. Bildrechte: Picture Point/Pool/ Sven Sonntag

Robert Jendrusch kommt für Männel

Trainer Dirk Schuster hielt die Entscheidung des FIFA-Schiedsrichters für etwas überzogen. "Ich glaube, Felix Brych hat in dieser Szene auch vorherige Situationen mit bewertet, in denen sich Martin ab und zu ein bisschen Zeit gelassen hat. Das wurde durch die vierminütige Nachspielzeit mit revidiert, es gab schließlich keinen Videobeweis und die Auswechslungen waren auch ganz normal", erklärte Schuster. "Er hat sie eben gezeigt, und das können wir nun einmal nicht ändern. Ich denke, dass Robert Jendrusch gegen Darmstadt im Tor stehen wird." Für Aues Ersatzkeeper wäre es die Saison-Premiere. Der 23-Jährige hatte Männel zuletzt am Ende der vergangenen Spielzeit zwei Mal vertreten. Hoher Spaßfaktor: Die Chemie zwischen der Nr. 1 Männel (li.) und der Nr. 2 Jendrusch scheint zu stimmen Bildrechte: imago images / Picture Point

Duell aus den Top 6