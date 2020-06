Die Zweitliga-Kicker von Dynamo Dresden sind bei ihrer Rückkehr vom Auswärtsspiel in Sandhausen mit Applaus empfangen worden. Hunderte von Fans munterten die Sachsen trotz des praktisch fest stehenden Abstiegs aus der 2.Liga mit Sprechchören auf. Am Sonntagabend landete das Team am Flughafen Dresden-Klotzsche.

SGD-Trainer Markus Kauczinski Bildrechte: dpa