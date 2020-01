Als Ablösesumme kassiert Dresden nach einem französischen Medienbericht drei Millionen Euro. Der Offensivmann war für die SGD-Rekordablöse von 2,16 Millionen Euro an die Elbe gekommen. In dieser Saison traf Koné für Dynamo in 16 Zweitliga-Partien sechs Mal. Zuletzt hatte er allerdings nicht mehr überzeugen können.

Auch im Pokal war Koné in dieser Saison erfolgreich. Bei Hertha BSC gelang ihm das 1:0. Bildrechte: imago images/Contrast