Fußball | 2. Liga Wie endet der Abstiegskrimi für Aue und Dresden?

Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga geht es für Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden noch um alles. Beide wollen in Darmstadt bzw. gegen Union Berlin den Abstieg vermeiden. Was denken Sie? Gelingt der Klassenerhalt?