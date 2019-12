Beim Training der Dynamo-Profis am Sonntagmorgen im Großen Garten fehlte Fiel. Nach MDR-Informationen führt der 39-Jährige derzeit im Dynamo-Stadion Gespräche über seine weitere Zukunft. Diese könnte sich also noch am Sonntag entscheiden.

Dresden war am Samstag durch die Niederlage gegen Kiel ans Tabellenende in der 2. Liga abgerutscht. Mit zwölf Zählern liegen die Dynamos zwar nur drei Punkte hinter der Nichtabstiegszone. Die Fans besorgt aber vor allem der Abwärtstrend: In zuletzt acht Spielen gelang nur ein Sieg. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Kiel wirkte Fiel resigniert und ging mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. Er sagte: "Das war einfach ein komplettes Versagen unserer Mannschaft. So wie wir heute gespielt haben, wirst du gegen keinen Gegner mehr Punkte holen."