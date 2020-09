Schusters Wunschspieler Zolinski in der Startelf?

Vor dem Auftakt in der 2. Bundesliga hat Erzgebirge Aues Trainer Dirk Schuster gute Laune. Und das hat mehrere Ursachen. Der Hauptgrund stand am Donnerstag (17.09.20) das erste Mal mit auf dem Trainingsplatz. Mit Neuzugang Ben Zolinski hat Schuster seinen absoluten Wunschspieler für die Offensive bekommen. "Wir freuen uns riesig, dass er bei uns ist. Ben ist eine Alternative für die Startformation", sagte Schuster in Hinblick auf die Auftaktpartie am Samstag (13.00 Uhr) bei den Würzburger Kickers. Neuzugang Ben Zolinski zwischen Helge Leonhardt (li) und Trainer Dirk Schuster. Bildrechte: FC Erzgebirge Aue

Zolinski bremst Erwartungen

Zolinski, der sich nach vier Jahren beim SC Paderborn am Mittwoch dem FC Erzgebirge angeschlossen hat, sieht seine Chancen auf einen Einsatz aber eher gering. "Ich habe heute meine erste Einheit. Ihr könnt euch vorstellen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, gleich in der Startelf zu stehen", sagte der 28-Jährige auf der Pressekonferenz. "Ich muss die Leute erst kennenlernen und mich einfinden. Aber ich möchte so schnell wie möglich helfen. Und wenn es am Wochenende ist, dann bin ich bereit."

Personalsorgen werden kleiner

Für Zuversicht sorgt bei Schuster auch ein Blick auf die Kaderliste für den Auftakt in Würzburg. Mit Niklas Jeck und Clemens Fandrich, die beim 0:2 im DFB-Pokalspiel in Ulm beide fehlten, stehen zwei weitere Optionen bereit. Auch Pascal Testroet und Jan Hochscheidt konnten in dieser Woche beschwerdefrei trainieren. Fraglich ist der Einsatz von Malcolm Cacutalua und Gaetan Bussmann. Pascal Testroets Rückkehr in die Mannschaft rückt näher. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Pokal-Blamage aufgearbeitet

Die blamable Pokal-Niederlage bei Regionalligist Ulm wurde "kritisch analysiert" und "die Fehler intern hart angesprochen", meinte Schuster: "Ich denke, dass wir die richtigen Lehren aus diesem Spiel ziehen." Auftaktgegner und Zweitliga-Aufsteiger Würzburg bescheinigte der Aue-Trainer eine "sehr gute Mentalität". Die Kickers seien kampf- und laufstark. "Für uns wird es eine große Herausforderung, dort zu bestehen. Dafür müssen wir unsere Basics wieder besser abrufen und kompakter agieren", sagte Schuster.