2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg vs. Braunschweig: Aufsteigerduell gegen die Abstiegsränge

Der BTSV ist das Team der Stunde: Ende August war die Mannschaft von Trainer Michael Schiele noch Tabellenletzter, doch seit fünf Spielen haben die Niedersachsen nicht mehr verloren. Dank dreier Heimsiege in dieser Zeit kletterten die Blau-Gelben auf Tabellenplatz zwölf, liegen jetzt zwei Zähler vor den Abstiegsrängen. Mit Nürnberg, Karlsruhe und St. Pauli wurden dabei drei Klubs besiegt, die noch vor der Saison zu Aufstiegskandidaten zählten. Braunschweig lebt dabei von seinem Konterfußball, gibt dem Ball lieber dem Gegner, um dann in den Umschaltbewegungen das Glück zu suchen.

FCM-Trainer Christian Titz weiß über den Kontrahenten: "Sie verteidigen oft aus der Tiefe heraus, sie haben aber auch eine gute Spieleröffnung dabei. Mit Lauberbach, Ujah und Pherai haben sie drei Umschaltspieler mit einer hohen Geschwindigkeit." Immanuel Pherai erzielte in seinen letzten fünf Spielen vier Tore und hatte insgesamt sieben Torbeteiligungen. Zuletzt machte er beide Tore beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli. Auch die Leistungskurve des früheren Mainzer und Kölner Bundesliga-Spielers Anthony Ujah geht nach oben: Auch er traf in seinen letzten fünf Spielen viermal.

Der FCM hat sich gefangen und ist in der Liga angekommen – so klang es in Magdeburg bis zum vergangenen Wochenende. Nach der 0:1-Niederlage von Sandhausen war die Ernüchterung groß bei den Elbestädtern. Denn mit zwei Heimsiegen hatte sich der FCM zuvor aus der Abstiegszone gekämpft. In Sandhausen verfiel das Titz-Team in alte Fehler: Magdeburg dominierte zwar mit hohem Ballbesitz, war aber vor dem Tor zu nachlässig. Das soll sich jetzt gegen Braunschweig wieder ändern.