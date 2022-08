Fußball | 2. Bundesliga Zahlen und Infos vor Lautern gegen Magdeburg

Hauptinhalt

6. Spieltag

Am Sonntag kommt es auf dem Betzenberg in Kaiserlaustern zum Duell der Aufsteiger. Während der 1. FC Magdeburg souverän als Drittliga-Meister den Sprung in die 2. Bundesliga schaffte, musste der 1. FC Kaiserslautern nach drei Niederlagen zum Abschluss den Umweg über die Relegation nehmen. In der aktuellen Saison sieht die Sache anders aus.