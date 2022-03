Für Guerino Capretti ist es das Spiel am Sonntag die Premiere als Dynamo-Coach. Eine Einschätzung lässt sich also nicht wirklich vornehmen. Zuvor war der 40-Jährige fünf Jahre lang beim SC Verl betätigt und hatte den Club 2020 in die 3. Liga geführt. Kritiker könnten nun anführen, dass Capretti keinerlei Erfahrung im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga hat. Das ist richtig, aber man sollte ihn erst mal machen lassen. Die Verantwortlichen bei Dynamo werden sich bei seiner Verpflichtung schon etwas gedacht haben. Zumal verschiedene Trainer in der 2. Liga bereits bewiesen haben, dass auch ohne große Erfahrung viel möglich ist (Tedesco in Aue, Reis in Bochum).