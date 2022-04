Die Partie am 14. Spieltag war eine kleine Befreiung für die SGD. Nach zuvor fünf Niederlagen am Stück gelang Mitte November endlich wieder ein Sieg. Das goldene Tor schoss - na klar - Christoph Daferner. Nach einem Foul an Königsdörffer verwandelte er den fälligen Elfmeter. Dynamo holte mit diesem Sieg neun Punkte aus vier Spielen. So eine Serie würde den Schwarz-Gelben nun auch wieder sehr gut tun.