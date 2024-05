Aues Cheftrainer Dirk Schuster nutzte die Gelegenheit am Samstag (7. September), um vor allem einigen Akteuren aus der aktuellen zweiten Reihe wie Nicolas Sessa, Christoph Daferner, Hikmet Ciftci, Erik Majetschak und Ersatzkeeper Robert Jendrusch Bewährungschancen von Beginn an zu geben.



Zudem übernahm Verteidiger Dennis Kempe, der zuletzt in Kiel nach langer Verletzungspause kurz vor Abpfiff sein Comeback gegeben hatte, an Stelle des geschonten Martin Männel die Kapitänsbinde. Ebenso standen Steve Breitkreuz und Louis Samson nach ihren wochenlangen Ausfällen wieder in der Startelf. Im Verlauf der Partie durften zudem drei U19-Akteure erste Profi-Luft schnuppern.