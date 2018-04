"Wir haben eine gute Serie im Rücken, aus der wir viel Selbstvertrauen ziehen konnten", betonte Kapitän Martin Männel am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. "Wir wollen unsere Situation weiter verbessern und den Klassenerhalt so früh wie möglich fix machen. Ich kenne niemanden, der sich zurücklehnt", so der Aue-Torhüter.

Martin Männel Bildrechte: Picture Point