Elfadli freut sich auf die "Hölle" und die traditionell hitzige Atmosphäre. "Das spornt mich an", sagt er im Pressegespräch am Mittwoch (1. Mai). Es sei wichtig, dass Spiel nicht zu verlieren, ergänzt der deutsch-libysche Kicker, der zuletzt mit Leidenschaft und Mentalität bestach - allerdings auch mit einem Aussetzer. Beim 1:1 zuletzt gegen den VfL Osnabrück verursachte Elfadli in seinem 54. Spiel für Magdeburg einen unnötigen Elfmeter. "Da muss ich mich anders verhalten. Das kreide ich mir an", sagte er selbstkritisch und blickte voraus. Am Samstag müsse der FCM "den Laden dicht halten" und vorn zuschlagen. "Die Qualität haben wir", so Elfadli.