Nur drei Punkte und ein paar Tore trennen Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg von der ersten Liga. Der FCM spielt aktuell seine beste Zweitliga-Saison und könnte am Freitag (20. Dezember, 18.30 Uhr im Live-Ticker und komplett live hören in der App von SPORT IM OSTEN) beim Auswärtsspiel in Düsseldorf noch näher an die Bundesliga heranrücken.