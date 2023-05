Der vorzeitige Klassenerhalt war aber vor allem eines: Genugtuung. "Es gab so viele Menschen, die so viel erzählt haben: 'Magdeburg spielt zu jünglich, wir können keine Zweikämpfe führen, mit dem Fußball gehen wir runter'. Jetzt haben wir es allen Leuten gezeigt", sagte Amara Condé nach Abpfiff. Für den Kapitän, der erst am Mittwoch seinen Vertrag verlängert hatte, schlummert in der Mannschaft noch viel Potenzial. "Jetzt haben wir es verstanden, was es bedeutet, 2. Liga zu spielen. Wir haben unsere Basis gefunden."