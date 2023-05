Der 1,86 m große Franzose spielte seit 2021 in Österreich und schaffte mit dem Team den Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga. Dort war er als Innenverteidiger gesetzt (28 Spiele/1 Tor). Hugonet kann ablösefrei wechseln, sein Vertrag läuft aus. Er soll den Medizincheck in Magdeburg bereits absolviert und auch schon einen Vertrag unterschrieben haben. Die Bestätigung vom FCM steht noch aus, könnte aber schon heute folgen.