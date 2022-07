Was für ein Saisonauftakt aus mitteldeutscher Sicht: Bundesligabsteiger FC Carl Zeiss Jena empfängt am 1. Spieltag (28.08.2022) der neuen Zweitligasaison das Team von RB Leipzig. Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Dienstag vom DFB veröffentlicht wurde. Der eigentliche Start der neuen Spielzeit erfolgt allerdings schon am Samstag (27.08.2022) mit einem Duell zweier ehemaliger Erstligisten. Dabei hat der FSV Gütersloh 2009 den SC Sand zu Gast. Jena und Sand treffen im Absteigerduell am 3. Spieltag (25.09.2022) aufeinander.