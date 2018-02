Drews zu seiner Rückkehr: "Es geht nicht um mich am Samstag in Kiel, sondern es geht natürlich darum, dass wir uns mit Erzgebirge Aue gut dort präsentieren und möglichst drei Punkte einfahren können. Es werden sicherlich einige Freunde und Verwandte da sein. An dem Spieltag sind sie dann natürlich Aue-Fans."