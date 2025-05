Seine ersten Schritte im Männerbereich machte der 1,82 Meter große Defensivspieler in der Saison 2013/14 beim VfL Bochum II, für den er in der Regionalliga West insgesamt 26 Partien (zwei Vorlagen) absolvierte. Danach war Heber wegen einer Verletzung zunächst ohne Verein, bevor er 2015 zu Rot-Weiß Oberhausen wechselte und sich über die zweite Mannschaft im ersten Team festspielte. Bis 2018 stand der Verteidiger in 54 Regionalligaspielen auf dem Platz, ehe er schließlich zu Rot-Weiß Essen wechselte. Dort arbeitete Heber in der Saison 2019/20 bereits mit FCM-Cheftrainer Christian Titz zusammen.