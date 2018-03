Aue mit weiterem Befreiungsschlag?

Können die Auer, am Samstag (13:30 Uhr/live beim Nachrichtenradio MDR Aktuell), nach dem ersten Befreiungsschlag für eine weitere Überraschung in Sandhausen sorgen? Vieles spricht dafür. Der FC Erzgebirge Aue erspielte aus den letzten drei Spielen fünf Punkte und kann mit jeder Menge Selbstbewusstsein zum derzeitigen Tabellen-Sechsten SV Sandhausen reisen. FCE-Stürmer Pascal Köpke will weiter zum "Serientäter" werden.

Wir haben seit drei Spielen nicht mehr verloren und gegen zwei Aufstiegsaspiranten Ingolstadt und Kiel jeweils einen Punkt geholt. Jetzt gegen den direkten Konkurrenten Kaiserslautern 2:1 gewonnen. Nun wollen wir auch dort Punkte holen und unseren Weg weiter gehen. Pascal Köpke

Das wird jedoch keine leichte Aufgabe gegen den SV Sandhausen. Die Baden-Württemberger haben in der 2. Bundesliga die beste Abwehrarbeit vorzuweisen und ließen in den letzten 24 Spielen lediglich 21 Gegentreffer zu. Es bedarf also ordentlich Offensiv-Power, um den Abwehrriegel der Hausherren zu überwinden. Im letzten Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern traf das Auer Sturm-Duo Köpke und Neuzugang Ridge Munsy jeweils einmal. Neuzugang Ridge Munsy kam gegen den 1. FC Kaiserlautern zu seinem ersten Startelf-Einsatz und traf auf Anhieb. Schon das zweite Tor für die Sachsen. Fortsetzung in Sandhausen? Bildrechte: Picture Point

Aue entdeckt alte Stärken

Der Mann der Standards in Aue. Acht Assists gehen in dieser Saison auf sein feines Füßchen Bildrechte: Picture Point Im Abstiegskampf entdeckt der FC Erzgebirge seine alte Stärke wieder: Die Standards. Beide Tore in Kiel und das 1:0 beim 2:1 gegen Kaiserslautern fielen nach einem ruhenden Ball - drei Tore in Folge, das gab es ewig nicht in Aue. Auch auffällig: Vier der letzten sieben Tore fielen nach einem Freistoß oder Eckball. Der Mann der Standards heißt bei den "Veilchen" Christian Tiffert, er bereitete alle vier Tore vor. Er hat mittlerweile insgesamt acht Assists gesammelt - damit ist Tiffert bester Vorlagengeber beim FCE. Ligaweit steht damit ein achter Platz zu Buche.

Aue-Coach Hannes Drews muss im Duell beim SV Sandhausen definitiv auf Innenverteidiger Nicolai Rapp und Flügelspieler Sören Bertram verzichten. Dazu steht noch ein "dickes" Fragezeichen hinter dem Einsatz von Clemens Fandrich. Gut möglich, dass Drews auch gegen die Sandhäuser im 5-4-1-System agieren lässt und dabei auf Winterneuzugang Ridge Munsy im Sturm setzt.