Die Magdeburger kennen den Dänen gut, denn in der abgelaufenen Spielzeit stand der Verteidiger sowohl im Auswärtsspiel des FCM in Wiesbaden (1:1) als auch beim Rückspiel in Magdeburg (1:0) über die volle Distanz in der SVWW-Abwehr. Über die Laufzeit des Vertrages mit Mathisen machten die Magdeburger keine Angaben.