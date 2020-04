Droht der 2. Bundesliga eine Welle von Insolvenzen? Nach einem Bericht des Fachmagazins "Kicker" könnten im Fall einer noch längeren Spielpause bereits Ende Mai sieben Vereine die Kosten nicht mehr decken und müssten Insolvenz anmelden. Der "Kicker" beruft sich auf Zahlen, die auf der Video-Mitgliederkonferenz der Deutschen Fußball Liga am vergangenen Dienstag den Vertretern der Profivereine mitgeteilt worden sein sollen. Die DFL hatte zuvor die Profivereine gebeten, eine Bestandsaufnahme zu hinterlegen. Ausgehend von diesen Zahlen gestalte sich die Situation in der 2. Bundesliga dramatisch. Neben den sieben Vereinen, die schon Ende Mai Insolvenz anmelden müssen, falls wegen der Nichtaufnahme des Spielbetriebs die vierte Rate der Medienpartner nicht fällig wird, wären zwei weitere Vereine im Juni zahlungsunfähig. Nach MDR-Informationen sind die beiden sächsischen Zweitligisten SG Dynamo Dresden und FC Erzgebirge Aue nicht betroffen.

Helge Leonhardt, Präsident des FC Erzgebirge Aue, hatte bereits vor drei Wochen die großen wirtschaftlichen Probleme auch für die Zweitligisten kommen sehen. Aktuell spricht der starke Mann im Erzgebirge von einer "Angstsolidarität" der Vereine. "Die DFL wurde beauftragt, mit den Mediengesellschaften zu verhandeln, um an die Mediengelder, egal in welcher Höhe, zu kommen und damit das Überleben einiger Vereine bis Saisonende zu sichern", sagte Leonhardt "Sport im Osten".

Der FC Erzgebirge Aue hat das noch fällige TV-Geld nicht an Dritte verpfändet oder in ähnliche Transaktionen gesteckt. Das solide Wirtschaften der letzten Jahre, so Leonhardt, zahle sich nun in der Krise aus. Dennoch komme eine ganz harte Zeit auch auf die Veilchen zu. Deshalb habe man eine sofortige Restruktuierung eingeleitet. Mit einem Plan, der ständig den Gegebenheiten angepasst werde.

"Die erste Phase läuft bis zum Saisonende. Im Mai, Juni oder Juli, ohne Zuschauer, oder wird die Saison abgebrochen? Die zweite Phase, das wird noch viel schwieriger, betrifft die neue Saison. Da geht es um eine generelle Restruktuierung des Profigeschäftes und Neuanpassung an die dann noch vorherrschenden Marktgegebenheiten. Der FC Erzgebirge Aue wird vor allem auch getragen durch viele mittelständige Unternehmen. Die sind tatsächlich gegenwärtig in großen Nöten. Es drohen Insolvenzen und Arbeitslosigkeit. Das heißt, die Einnahmen werden bedeutend weniger."

Das Erzgebirgsstadion in Aue muss noch länger auf Fans verzichten. Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Gegenwärtig habe man die Lage im Griff, es gebe aber knallharte Vorgaben. "Alle machen hier mit, alle wollen den Verein retten, haben natürlich auch Angst.“ Nach anderen Vereinen, die im Mai/Juni von Insolvenz bedroht sind, will Leonhardt nicht schauen: ""Was hier in der Welt passiert ist, waren keine Management-Fehler, deshalb kann man erstmal niemand einen Vorwurf machen, auch wenn er in Insolvenz gehen muss, wie es das Gesetz vorschreibt." Die Ursache dieser Misere sei grausame höhere Gewalt mit dem Namen Corona. Denn auch in Aue werde es eine harte Zeit geben. "Wir können aber durchkommen, alle müssen ihren Beitrag leisten. Es sind notwendige Einschnitte, die auf alle im Verein, auch Spieler und Trainer, zukommen. Das A und O sind Disziplin und die Einsicht in die Notwendigkeit."