N-N-S-U-U-N-S-S-U-N. Die letzten zehn Partien der Bayern zeigen das Problem der Münchener in dieser Spielzeit auf. Das Team von Coach Holger Seitz bekommt wenig Konstanz in seine Leistungen. Nach zwei starken Siegen gegen den SV Meppen und den Halleschen FC, folgte erst ein torloses Unentschieden beim Stadtrivalen Türkgücu und dann eine 0:1-Heimpleite gegen den KFC Uerdingen am vergangenen Wochenende. Trotz deutlicher Überlegenheit ließ die FCB-Reserve zu viele Chancen liegen und blieb letztlich im zweiten Spiel in Folge ohne Treffer. In den zwei Partien zuvor durften Münchener dagegen insgesamt sechs Mal jubleln - zwei Mal gegen Meppen und gleich vier Mal in Halle.

Bildrechte: imago images / foto2press