Das Team wird am Samstag auf die Unterstützung von Trainer Marco Antwerpen verzichten müssen. Der 49-Jährige ist, nach seinem Ausraster im Spiel gegen Hansa Rostock, für die Partie gegen den FSV Zwickau gesperrt worden. Antwerpen sah in der dramatischen Schlussphase beim Stand von 1:1 die Rote Karte, nachdem er sich lautstark über eine Entscheidung von Schiedsrichter Manuel Gräfe echauffiert hatte - Gräfe hatte dem FCK einen Elfmeter in der Nachspielzeit verwehrt. Zu allem Überfluss schoss Hansas Damian Roßbach kurz darauf noch den 2:1-Siegtreffer für die Kogge. Das Innenraumverbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpiff.

Den letzten Sieg fuhr der Deutsche Meister von 1998 vor gut vier Wochen im 2:0-Derbyerfolg bei Waldhof Mannheim ein. Es folgten Zwei Unentschieden gegen Bayerns Zweite (1:1) und Meppen (2:2), sowie zwei Niederlagen in Ingolstadt (0:1) und Rostock (1:2). Darüber hinaus hat der DFB die Lauterer nach dem Sieg in Mannheim mit einer Strafe über 5000 Euro belegt. Grund hierfür waren Verstöße gegen das geltende Hygienekonzept.

In der abschließenden Pressekonferenz machte der 49-Jährige dennoch Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis: "Wir haben in Rostock eine gute Leistung gezeigt - die müssen wir am Samstag wieder abrufen. Wir haben in den letzten Spielen gesehen, dass unsere Arbeit mit der Mannschaft Früchte trägt und wir unser Spiel verbessert haben. Uns fehlt jetzt einfach nur das Erfolgserlebnis, der Sieg, um das Ganze in die richtige Richtung zu bringen."