Kades Tor zum 4:1 besiegelte den Erfolg gegen die Gäste aus Verl und sicherte Dresden gleichzeitig die "Wintermeisterschaft" in der 3. Liga. Der Torschütze ist noch immer von seinem Kunststück begeistert und freut sich nun über seine Nominierung: "Natürlich war an diesem Abend am Ende zunächst einmal das Wichtigste, dass wir gewonnen haben. Für mich persönlich ist die Nominierung allein schon etwas ganz Besonderes und eine große Ehre, dass mein Treffer in der Sportschau zur Wahl steht. Dementsprechend wäre es der absolute Wahnsinn, wenn er am Ende tatsächlich auf den ersten Platz gewählt werden würde."